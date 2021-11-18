Ordu'da kaçan define araması yapan 3 kişiye suçüstü - Haberler
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Ordu'da kaçan define araması yapan 3 kişiye suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da kaçan define araması yapan 3 kişiye suçüstü

Ordu'da izinsiz define kazısı yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

İKİZCE, ORDU (İHA) - Ordu'da izinsiz define kazısı yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İkizce ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişi define kazısı yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet emici fan, 1 adet projektör ve 21 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

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