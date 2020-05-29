Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal medyadan canlı yayınla aktarıldı.

Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal medyadan canlı yayınla aktarıldı.

Altınordu Belediyesince organize edilen "Fetih Kutlaması ve Ecdada Saygı" adlı program, belediye binası önünde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sahne alan mehter takımı gösteri sundu.

Yapılan dua ile sona eren etkinlik alanına Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde vatandaşlar alınmadı.

Program, evlerinde bulunan vatandaşlar için sosyal medya ve bazı televizyon kanallarından canlı yayınla aktarıldı.

Kaynak: AA