Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı

Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal medyadan canlı yayınla aktarıldı.

Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı
29.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:30

Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal medyadan canlı yayınla aktarıldı.

Altınordu Belediyesince organize edilen "Fetih Kutlaması ve Ecdada Saygı" adlı program, belediye binası önünde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sahne alan mehter takımı gösteri sundu.

Yapılan dua ile sona eren etkinlik alanına Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde vatandaşlar alınmadı.

Program, evlerinde bulunan vatandaşlar için sosyal medya ve bazı televizyon kanallarından canlı yayınla aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Haber
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Haber
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Haber
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Ordu'da İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 22:30:13. #1.15#
title