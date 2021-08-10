Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
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Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum

Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam etkili olan yağış sonrası heyelan meydana gelen 96 daireli sitede son durum havadan görüntülendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam etkili olan yağış sonrası heyelan meydana gelen 96 daireli sitede son durum havadan görüntülendi.

Gölevi Mahallesi'nde bulunan Korukent Sitesi'nin 10 katlı ve 36 daireli olan D Blok önünde heyelan meydana gelmiş, toplam 96 daireli site tahliye edilmişti. Son durum hakkında bilgi veren site yöneticisi Kemal Çevik, "Dün akşamki yağmurdan dolayı binamızın önündeki toprakta bir kayma oldu. Tedbir olarak 3 tane bloğumuzu boşalttık. Şu anda bloklarımız boş ve yetkilerin görüp incelemelerinin ardından verilecek rapora göre hareket edeceğiz. Toplam 3 bloğumuzda 96 hane var. Yaklaşık olarak bu da 400 kişi yapıyor. Şu an binalarımızda herhangi bir sorun yok gibi görünse de yetkililerin vereceği rapor bizim için çok önemli. Dün akşam AFAD ve jeoloji mühendisleri ekipleri geldi. Daha sonra binalarımızın boşaltılmasının ardından burada bulunan arkadaşlarımızın hepsi ailelerine ve belediyemizin tahsis ettiği okula yönlendirildiler" dedi.

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan yağış sonrası, ilçenin bazı bölgelerinde sel meydana gelmiş, bazı evleri ve iş yerlerini su basmıştı. Günün ışımasıyla birlikte selin vurduğu alanlarda iş yerleri ve evleri su bastığı görüldü. Gölevi Mahallesi'nde bulunan ve tarım aracı patpat üreticisi olduğu öğrenilen bir iş yeri tamamen sular altında kalırken, iş yeri sahipleri ve çalışanları malzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Diğer yandan iş yerindeki bazı ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. - ORDU

Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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