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Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada Heyelan nedeniyle yol tek şeritten sağlanıyor Ordu'da heyelan nedeniyle iki ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

AYBASTI, ORDU (İHA) - Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada

Heyelan nedeniyle yol tek şeritten sağlanıyor

ORDU - Ordu'da heyelan nedeniyle iki ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.

Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada

Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada

Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada

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