Ordu'da fındık hırsızları 2,5 ay sonra yakalandı - Haberler
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Ordu'da fındık hırsızları 2,5 ay sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da fındık hırsızları 2,5 ay sonra yakalandı

Ordu'da 2,5 ay önce gerçekleştirilen fındık hırsızlığının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da 2,5 ay önce gerçekleştirilen fındık hırsızlığının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesinin Örencik Mahallesi'nde 25 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen 700 kilogram fındık hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan araştırmalar sonuçlandı. Yapılan çalışmalar sonunda fındık hırsızlığını yaptıkları belirlenen C.Y., H.Ö. ve İ.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs hırsızlık eyleminde kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Şahıslar adli makama sevk edildi. - ORDU

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