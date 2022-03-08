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Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

ÇATALPINAR, ORDU (İHA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Çatalpınar ilçesinin Madenköy Mahallesi'nde meydana gelen 7 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik, asayiş unsurları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, M.K. (33), S.K. (40) ve A.K. (38) isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, hırsızlık malzemesi 11 adet kuzine soba ile çok sayıda ev eşyası ve yufka sacı, alüminyum tava, manivela demiri, tırmık, nacak, balta, alüminyum ibrik, saç tepsi ve çatı saçı gibi tarım aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çatalpınar, Araştırma, Asayiş, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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