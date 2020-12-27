Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

27.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:10
Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor.

Yaklaşık üç saatten bu yana süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Domagoj Vida Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Maç Elazığ Deprem Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 20:10:34. #1.15#
title