Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir mahalle korona virüsü vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir mahalle korona virüsü vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aslancami Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, "Aslancami Mahallemiz karantinaya alınmıştır. Vatandaşlarımızın lütfen kurallara uyması ve görevlilere zorluk çıkarmamaları önemle rica ederim" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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