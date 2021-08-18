Ordu'da bir haftada aranan 24 kişi cezaevine gönderildi

Ordu'da bir hafta içerisinde haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalanırken 24'ü cezaevine gönderildi.

Ordu'da bir hafta içerisinde haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalanırken 24'ü cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye emre aykırı davranıştan, 3 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye kimliğini bildirmemekten, 12 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı. Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 31 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı