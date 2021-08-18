Ordu'da bir haftada 39 kişinin ehliyeti geri alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da bir haftada 39 kişinin ehliyeti geri alındı

Ordu'da bir haftada 39 kişinin ehliyeti geri alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da trafik kurallarını hiçe sayanların sürücü belgeleri geri alınıyor.

Ordu'da trafik kurallarını hiçe sayanların sürücü belgeleri geri alınıyor.

İl genelinde 9-15 Ağustos tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 75 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 670 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 71 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 16 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 57 araç trafikten men edilirken 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Davut Güloğlu Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da bir haftada 39 kişinin ehliyeti geri alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:39:49. #1.16#

title