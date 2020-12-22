Ordu'da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı
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Ordu'da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı

22.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:10
Ordu'da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, husumetli oldukları iddia edilen 2 kişi arasında iş yerinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 3 kişi yaraladı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, husumetli oldukları iddia edilen 2 kişi arasında iş yerinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 3 kişi yaraladı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (32) ve S.G. (30), bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iş yeri sahibi A.G., tabancasıyla ateş etti. Bacağına mermi isabet eden S.G. yaralandı. Kavga sırasında S.G.'nin yanında bulunan Y.Ç. (24 ) ile iş yerinde bulunan Ö.Ö. (23) ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Ordu'da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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