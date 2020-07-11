Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için aynı yerde denize giren 33 yaşındaki Mustafa Ilık ile 17 yaşındaki Oğuzhan Dönmez, 20 dakika arayla boğuldu.

Sıcaklardan bunalan iki vatandaş aynı bölgede girdikleri denizde 20 dakika arayla boğuldu. Mustafa Ilık ile Oğuzhan Dönmez'in cansız bedenleri Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ünye'nin Burunucu Mahallesi Çamlık Mevkii'nde saat 14.00 sıralarında serinlemek için denize giren Ünye Müftülüğü Personeli Mustafa Ilık, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Ilık, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ilık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 DAKİKA SONRA YİNE BENZER OLAY

Aynı yerde 20 dakika sonra meydana gelen bir diğer olayda Oğuzhan Dönmez, akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı balık adamlar sevk edildi. Yapılan çalışmalarla Dönmez'in cansız bedeni, sudan çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA