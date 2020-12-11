Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü
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Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü

11.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:36
Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü

ORDU'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan Hasgül Kayaoğlu (70) hayatını kaybetti.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan Hasgül Kayaoğlu (70) hayatını kaybetti.

Seferli Mahallesi Göğmele mevkisinde Hasgül Kayaoğlu'na ait tek katlı ahşap evde önceki gün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Hasgül Kayaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü
Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü
Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut DAĞDEVİREN

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