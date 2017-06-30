Ordu'da 17. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı
Ordu'da 17. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.
Ordu'da 17. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.
Altınordu ilçesi Ordu Lisesi karşısında bulunan etkinlik alanında açılan fuara 85 firma katıldı.
Açılışa, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iş adamları ve fuara katılan firma temsilciler ile kalabalık bir topluluk katıldı.
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılan fuarın tüm firmalara hayırlar getirmesini temenni etti.
Fuar Koordinatörü Erkan Güngör ise fuarda son üretim ve imalatlarının sergileneceğini ve 5 gün boyunca fuarın açık kalacağını söyledi.