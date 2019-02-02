Ordu AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler'den MHP'ye Ziyaret

Ak Parti Ordu Büyükşehir Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Seçimler aynı zamanda demokrasilerin şölenleridir. Bu şöleni kardeşlik duyguları içerisinde sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ve dostluk ortamı içerisinde bu kalkınmayı sağlamaktır" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Başkanı Halit Tomakin ve beraberindeki heyet Ordu MHP İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. MHP İl Başkanlığı'nda MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İl Başkanı Köksal Yılmaz ve parti teşkilatıyla bir araya gelen Güler, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin aynı zamanda demokrasilerin şölenleri olduğunu belirten Güler, "Bu şöleni kardeşlik duyguları içerisinde sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ve dostluk ortamı içerisinde bu kalkınmayı sağlamaktır. Zaten ülkemiz, devletimiz çok güçlü, milletimiz tarihler yazan bir millet. Dolayısıyla Rabia'mızın da ilkeleri doğrultusunda bu birlikteliği gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Ordu'yu dünya yıldızı haline getirerek Ordu'yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir yapmak. Bunun için muazzam bir potansiyelimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlattığımız belediyecilik hamlesinde 1994 yılından bu yana birlikteyiz. Onun demokrasi anlayışı ve kalkınma düsturu doğrultusunda ülkemizi dünyanın sayılı ekonomileri arasına getireceğiz. Bu süreci Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte 'Cumhur İttifakı' doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Müthiş bir potansiyelimiz var. Geleceğimiz son derece parlak. Bizim amacımız bir şey olmaktan ziyade bir şeyler yapmak" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

31 Mart seçimlerine kadar birlik içerisinde gece gündüz mücadele edeceklerini ifade eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Biz Cumhur İttifakı'nın bir beka sorunu olduğuna inandık ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin bize gösterdiği işaret doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde 17 ilçede ve büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarına, Çamaş ve İkizce ilçelerinde ise MHP adaylarına oy istemeye devam edeceğiz. Ülkücü katillerinin bu memlekete ihanet eden hain komünistlerle birlikte olup PKK ile ittifak kuranları Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin iyi tanıması ve anlaması gerekiyor. AK Parti'de olup adaylıklar dolayısıyla nefsini öne çıkarıp bu işten rahatsız olanlar varsa rahatsızlıklarını ve hesaplarını ertelemeliler. MHP'lilerin partisel anlamda bir kavgaları varsa bunu ertelemeliler. Çünkü oyun, tezgah, plan büyük. Biz bu oyunu bozmak için 31 Mart'a kadar gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA