Baraj gölünde mahsur kalan 2 avcı, 3 saatte kurtarıldı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde avlanmak için botla baraj gölüne açılan 2 kişi, buz tutan noktada biriken kara saplandı. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan 2 avcı, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Develi ilçesi Yenice Mahallesi'nde Galip Ali Erdoğan ve Zait Arslan, sabah saatlerinde su kenarına yapay ördekleri koyduktan sonra ördek avlamak için botla Gümüşören Barajı'na açıldı. İki arkadaş saat 11.00 sıralarında bir ördek avladı. Ördeği almak isteyen Erdoğan ve Arslan'ın botu, gölün buz tutan noktasında kara saplandı. Mahsur kalan 2 avcı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timi, Türkuaz Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, botla bölgeye ulaşıp, 3 saat sonra Erdoğan ve Arslan'ın kurtardı. Galip Ali Erdoğan ve Zait Arslan, sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, araçları kara saplanınca zor anlar yaşadı.