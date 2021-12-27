En başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi! Listede AK Parti'den tek isim var - Haberler
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En başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi! Listede AK Parti'den tek isim var

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ORC tarafından yapılan araştırmada en başarılı 5 büyükşehir belediyesi sıralamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı. Listeye AK Parti'den giren tek isim ise ikinci sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

ORC Araştırma, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları başlığı altında bir araştırma yayınladı. Beş ismin yer aldığı ankette, dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

İMAMOĞLU ZİRVEDE, FATMA ŞAHİN İKİNCİ SIRADA

Geride bırakmaya hazırlandığımız senede, en başarılı büyükşehir belediye başkanları listesinin birinci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. İkinci sırada ise listedeki tek AK Partili isim olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer alıyor.

MANSUR YAVAŞ KENDİNE DÖRDÜNCÜ SIRADA YER BULABİLDİ

Listenin üçüncü sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dördüncü sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beşinci sırasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bulunuyor.

İşte anketten çıkan sonuç:

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Yorumlar (2)
OKUR:biz istanbulda bu hizmetleri niye göremiyoruz acaba Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
Başkan Ünsal:Bu anketciler ne içiyor acaba yada anketleri CHP genel merkezindemi yapıyorlar mahsur tamam da imam ne yapmış bu anket yanlış olmuş evet İmamoğlu birinci olur ama belediye ıspark nasıl batırılir alınan o kadar borç var hizmet yok Cevap Yaz 47 25 Yayından Kaldır
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