Orban: Genişleme gelecek 5 yılın en önemli portfolyosu, son 10 yıldaki en önemli diplomasi başarımız

22.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:34

Macaristan'ın milliyetçi ve göçmen karşıtı lideri Başbakan Victor Orban 22 Kasım Cuma günü yaptığı bir radyo konuşmasında Avrupa Birliği Komisyonu'nda genişleme portfolyosunu alacak olmalarını "ülkesinin son 10 yılda gerçekleşen en büyük diplomatik başarısı" olarak nitelendirdi.



Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nun Orban'ın teknokrat adayı Oliver Varhelyi'ye yeşil ışık yakmasının ardından Orban bir anlamda artık AB'nin geleceğini elinde tuttuğunu düşünüyor. Birliğe katılmak isteyen ülkeler ve birliğin komşuları ile ilişkileri alanında kontrolün ülkesine geçeceğine inanan Orban, bu pozisyon için daha önce kendisine yakın bir siyasetçiyi aday göstermiş ancak o isim parlamento tarafından reddedilmişti. Euronews.com'da Görüntüle