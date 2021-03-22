Oral Çalışlar kimdir? Oral Çalışlar kaç yaşında, nereli? Oral Çalışlar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oral Çalışlar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oral Çalışlar kaç yaşında, nereli? Oral Çalışlar hayatı ve biyografisi! Oral Çalışlar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oral Çalışlar hakkında araştırmalar yapılıyor. Oral Çalışlar kimdir? Oral Çalışlar kaç yaşında, nereli? Oral Çalışlar hayatı ve biyografisi!

ORAL ÇALIŞLAR KİMDİR?

14 Aralık 1946'da, Tarsuslu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus Lisesi'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünde bir yıl okuduktan sonra (1966) İstanbul İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisi'ne geçti.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1967'de yayına başlayan Türk Solu, 1968'de yayına başlayan Aydınlık dergilerinde yazılar yazdı.

1978'de yayınlanan günlük Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmeniydi. Türkiye İşçi ve Köylü Partisi'nin yönetim kurulu üyesi oldu.

1992-2008 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Çeşitli televizyon programları hazırladı. 15. Haziran 2008 tarihinden itibaren Radikal gazetesinde yazmaya başladı. Taraf gazetesinin genel yayın yönetmeni olduktan sonra, Radikal gazetesinden ayrıldı. Taraf gazetesibndeki bu görevinden istifa ederek kendi isteğiyle ayrıldı. 2013 Ağustos'unda Radikal gazetesine döndü. Radikal gazetesinin kapatılmasının ardından 18. Nisan 2016'dan bu yana Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.