Oppo A5s telefon özellikleri nelerdir? Oppo A5s fiyatı nedir? Oppo markası kime ait Türk Telekom'un indirimdeki akıllı cep telefonu Oppo A5s'in teknik özellikleri, işlemcisi, kamerası, hafızası vb. özellikleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom'un yeni kampanyasına göre eski telefonunu getirene indirimli fiyattan orijinal Oppo A5s telefonu satılacaktır. Peki Oppo A5s teknik özellikleri nelerdir, Oppo markası kime aittir, fiyatı ne kadardır?

OPPO A5s CEP TELEFONU NE KADARDIR?

Oppo A5s akıllı telefonu ortalama fiyat aralığı : 2500 - 3000 TL

Buna ek olarak Türk Telekom aboneleri 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek Oppo A5s akıllı cep telefonu alabilirler. Normalde Oppo A5s model telefonların fiyatı 2500-3000 TL arasında değişmektedir. Ama Türk Telekom'dan indirimli bir şekilde 12 ay taksitle telefona sahip olabilirsiniz.

OPPO A5s TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oppo markalı A5s model telefonların genel teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ön (Selfie) Kamera : 8,0 MP

Dahili Hafıza : 32 GB

RAM Kapasitesi : 3 GB

Pil Kapasitesi : 4230 mAh

Ekran Boyutu : 6,2 inç IPS LCD panel

Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

İşlemci Kapasitesi : 2,3 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core

OPPO MARKASI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Oppo Electronics Corp 2004 yılında kurulan Çinli bir elektronik üreticisidir. Yani Oppo markası Çin'e ait bir şirkettir.

Önemli ürünleri MP3 çalıcılar, Medya oynatıcıları, LCD-TV'ler, e-kitap okuyucular, DVD/Blu-Ray oynatıcılar ve mobil telefonlardır. 2004 yılında kurulmuştur ve dünyanın birçok ülkesinde Oppo markası tescillidir. Örneğin Amerika'da OPPO Digital Inc. olarak tanınmaktadır. Türkiye'de daha ziyade Blu-Ray çalıcılarla tanınır.