Oppo A12 Sızdırıldı, Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı Oppo, orta seviye akıllı telefon alanında uzun süredir en iyilerden biri. Amiral gemisi telefon alanında son tanıttıkları Find X2 Pro modeli ile iddialılar.

Oppo, orta seviye akıllı telefon alanında uzun süredir en iyilerden biri. Amiral gemisi telefon alanında son tanıttıkları Find X2 Pro modeli ile iddialılar. Şimdi de giriş seviye bir akıllı telefona göre etkileyici tasarım ve donanım sunan bir modelle karşımızdalar. Yakında tanıtılması beklenen Oppo A12 telefonun tasarımından teknik özelliklerine her şey sızdırıldı.

Oppo A12 Özellikleri

Çinli üretici Oppo, Oppo A12 adını taşıyan giriş seviye akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bugün sızdırıldı. Aşağıda göreceğiniz resmi görselin yanı sıra özellikleri eksiksiz olarak paylaşıldı. Şirketin yeni giriş seviye telefonu A12, 6.22 inç HD+ çözünürlüğe çıkabilen su damlası çentikli LCD ekranla gelecek. Önde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel selfie kamera, arkada çift kamera kurulumu (f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana, 2 megapiksel derinlik sensörü) bizleri karşılayacak. Telefonun kalbinde MediaTek Helio P35 işlemci olacak. Telefon iki farklı RAM ve depolama alanı (3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB depolama) seçeneğiyle gelecek. 4230 mAh bataryadan güç alacak telefon ColorOS 6.1.2 ile özelleştirilen Android 9 Pie işletim sistemiyle gelecek. Telefonun Android 10'a güncellenip güncellenemeyeceğine dair henüz bilgimiz yok. Plastik kasaya sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu arkada. Telefon, 155.9 x 75.5 x 8.3 mm boyutlarında, 165 gram ağırlığında.

Oppo A12 hakkında tek bilmediğimiz fiyatlandırma ve tarih. Plastik kasa ve donanıma bakacak olursak Oppo'nun yeni akıllı telefonunun çok uygun bir fiyatla geleceğini tahmin etmek güç değil.