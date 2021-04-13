Öpmek orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Öpmek orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Öpmek orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan öpmek orucu bozar mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, öpmek orucu bozar mı

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Dini konularda araştırma yapanlar öpmek orucu bozar mıkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla öpmek orucu bozar mıkonusunda fetva yayınladı. Peki, öpmek orucu bozar mıİşte, detaylar.

ÖPMEK ORUCU BOZAR MI ?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:24:42. #1.15#
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