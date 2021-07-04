Operasyon 41 sunucusu Hasan kimdir? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında, nereli?

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki, Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor? Survivor Hasan! Operasyon 41 sunucusu Hasan evli mi? Operasyon 41 sunucusu Hasan kimdir? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında, nereli?

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 10'ar kişilik iki timin mücadele edeceği program 4 Temmuz Pazar günü başlayacak. Peki, Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor? Operasyon 41 sunucusu Hasan kimdir? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında, nereli?

OPERASYON 41 SUNUCUSU HASAN KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu (d. 20 Ekim 1974; Üsküdar, İstanbul), Türk dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.

Sinema filmlerinde rol alan Hasan, Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu.

2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır. 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi. Bunun üzerine Özerman, Hasan'ı Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybetti.