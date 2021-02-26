Op. Dr. Okan Dost kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Op. Dr. Okan Dost kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir? Okan Dost hayatı nedir?

2003 yılından beri Adana ve Mersin'de devlet ve özel sektör olmak üzere birçok klinikte Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmış olup 2007 yılından itibaren çalışmalarını Damar Hastalıkları ve Varis üzerine yoğunlaştırmıştır. Op. Dr. Okan Dost kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Op. Dr. Okan Dost kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir? Op. Dr. Okan Dost hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OP. DR. OKAN DOST KİMDİR?

1973 yılında Adana'da doğmuştur. İlk ,orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlamıştır. Daha sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başlamıştır.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden tıp doktoru olarak mezun olup 1997 yılında Çukurova Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ana bilim dalında uzmanlık eğitimine başladı. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.

2003 yılından beri Adana ve Mersin'de devlet ve özel sektör olmak üzere birçok klinikte Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmış olup 2007 yılından itibaren çalışmalarını Damar Hastalıkları ve Varis üzerine yoğunlaştırdı.

Opr.Dr. Okan Dost kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir.