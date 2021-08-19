Op. Dr. Fatih Erol, "Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Op. Dr. Fatih Erol, "Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

- Op. Dr. Fatih Erol, "Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası" Korana virüste özelikle yoğun bakıma alınan hastaların çoğunun obezite hastası olduğunu belirten Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

- Op. Dr. Fatih Erol, "Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası"

ELAZIĞ - Korana virüste özelikle yoğun bakıma alınan hastaların çoğunun obezite hastası olduğunu belirten Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, "Obez insanlarda ölüm oranın yüksek seyrettiğini görmekteyiz" dedi.

Mediline Hastanesi Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, Covid-19 ve obezite hastalığı hakkında bilgi verdi.

Covid-19'un yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldığını aktaran Op. Dr. Fatih Erol, "Yapılan bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada Covid-19'un obezite hastalarına bulaşması, ağır geçirilmesinde ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğu açıklandı. Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs genç, yaşlı demeden herkesi etkiliyor. Ancak virüs nedeniyle obezite kişiler daha olumsuz etkileniyor. Yurt dışında ve ülkemizde yapılan araştırmalarda Korona virüsün obez kişiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, vücut kitle indeksi yükseldikçe hastalığın şiddetinin arttığını, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona bağlanma ihtiyacının olduğu belirtildi" dedi.

2019'un başından beri Korana virüs pandemisinin tüm dünyada ve ülkede yaygın bir salgın olarak devam ettiğini aktaran Erol, "Hastalığın seyri açından tedaviler gelişmekte ve hastalığın bulaşıcılığını ve etkisini azaltmak için aşılar geliştirildi ve geliştirilmeye devam etmektedir. Covid-19 hastalığına yakalanan hastaları incelediğimizde genellikle ileri yaş kronik hastalıkları olan insanlarda daha ağır seyretmekte ve daha ölümcül olmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda tüm dünyada özelikle Amerika' da, Avrupa'da obezitenin; hastalığın bulaşmasına ve ağır geçirilmesinde yoğun bakım gereksinimi konusunda çok ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır. Özelikle yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obez fazla kilolu olan hastalardan oluştuğunu görmekteyiz. Yine obez insanlarda ölüm oranın yüksek seyrettiğini görmekteyiz" diye konuştu.

Sebebi hakkında bilgi veren Erol, "Bunun sebebi hem obeziteye bağlı akciğere rezervleri düşük olmakta, üstüne bir de akciğere korona virüsün bulaşmasına bağlı ciddi solunum yetmezliği gerçekleşmekte . Bu durum ise yoğum bakım oranı ihtiyacını artırmakta. Mekanik ventilasyon ihtiyacını artırılıp ölüm oranını artırmaktadır. Ayrıca obeziteye bağlı olarak gelişen ek hastalıklar tansiyon, şeker,astım gibi rahatsızlıklar da hastalığın ağır geçmesine ve ölüm oranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kilolu hastalarda vücutta yağ oranı artıkça yağ dokusundan salgılanan sitokin ve hormonların artması hastada sitokin fırtınası dediğimiz bir tabloya sebep olmakta, ve hastalığın ağır seyretmesine neden olmaktadır. Bu risklerden dolayı fazla kilolu olan hastaların normal olan hastalara göre hijyen, maske ve mesafe konusunda daha da dikkatli olması gerekmektedir. Obezitenin tedavisi konusunda hem diyetisyenlerden kilo kontrolü konusunda destek alması gerekmekte ve buna rağmen hala kilo veremeyen hastalara da obezite ameliyatlarını önermekteyiz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Op. Dr. Fatih Erol, 'Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası'
Op. Dr. Fatih Erol, 'Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası'
Op. Dr. Fatih Erol, 'Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası'
Op. Dr. Fatih Erol, 'Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Berkay Ebru Şallı Hande Erçel Hande Yener
Spor Ozan Tufan Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Op. Dr. Fatih Erol, "Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:41:28. #1.16#

title