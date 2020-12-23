Onur Can Özcan kimdir, neden öldü? Onurcan Özcan hayatı ve biyogafisi!

Youtube'a yüklediği videolar arasında "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla bilinen şarkıcı Onur Can Özcan, 3 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Youtube'da çektiği videolarla ismini duyuran Özcan'ın besteleri birçok ünlü isim tarafından da seslendirildi. Onur Can Özcan neden öldü? Onurcan Özcan hırka şarkısı sözleri...

Onur Can Özcan hayatı araştırılıyor. "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkıların sahibi Onur Can Özcan, içinde bulunduğu teknenin Şile'de kaybolması ile hayata veda etti. Ardından son şarkısı 'Dip' dinlenme rekoru kırdı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

6 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özcan, besteci, solist ve söz yazarı olarak tanınıyor. YouTube'de yayınladığı amatör videolar ile kısa sürede popüler hale gelen genç şarkıcı "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından sevildi.

Onurcan Özcan, pek çok ünlü isime beste ve söz yazarlığı yapmıştır. Birlikte çalıştığı Ferhat Göçer ve Merve Özbey, sanatçının şarkılarını da seslendirmiştir.

Özcan'ın vefatından kısa bir süre sonra kaydettiği son şarkısı 'Dip' YouTube kanalından yayınlandı. Şarkı kısa sürede 3.766.710 kişi tarafından dinlendi.

ONURCAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Başarılı genç isim, 3 Haziran 2018 yılında Şile'de arkadaşlarıyla kiralardıkları teknenin alabora olması sonucunda kayboldu. Arama çalışmalarının ardından genç yeteneğin cansız bedenine ulaşıldı. 5 Haziran 2018 tarihinde ise defin işlemi gerçekleşti.

ONURCAN ÖZCAN HIRKA ŞARKI SÖZLERİ

Sen dağıttın bak

Ben topluyorum beni

Madem anlat biraz

Yolunda mı her şey senin gibi?

Benim değil

Olmuyor o söylediğin

Hoşçakal demek kolay

Güle güle giden için

Başımda bir bela

Bu aralar ne dinlesem

Ne çalınsa aklıma

Hepsinde mevzu sen

Dillerinden hiç, düşmedin bu şarkılar

Seni tanır gibiler, seni tanır gibiler

Ansızın bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

Bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

Başımda bir bela

Bu aralar ne dinlesem

Ne çalınsa aklıma

Hepsinde mevzu sen

Dillerinden hiç, düşmedin bu şarkılar

Seni tanır gibiler, seni tanır gibiler

Ansızın bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala

Bir hoşçakal kurşununa

Sarılıp veda ettim, bütün sokaklarına

Onunla geçinemedim

Kokunla başedemedim

Hırkan ömrüme asılı hala