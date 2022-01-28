Mahkum dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Onur Tuna, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu "Yakında dönerim" ifadelerini kullandı. Onur Tuna koronavirüs mü oldu? Mahkum dizisi Onur Tuna sağlık durumu ne?

ONUR TUNA KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran oyuncu "Yakında dönerim. Herkes teşekkür ederim" notunu ekledi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna 1985 yılında Çanakkale'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul'da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu'ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. ArdındanFilinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projelerde yer aldı. Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen Bir Küçük Eylül Meselesi,2019 yılında Ağır Romantik 2021 yapımı olan Benden Ne Olur ve Dilemma isimli sinema filmlerinde rol aldı. Onur Tuna şimdilerde FOX'ta başlayan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini canlandırıyor.

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