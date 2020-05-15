Onur Suygun'dan yeni single DJ Onur Sungun, "Base Rock " adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

& ;Avrupa'da ve Türkiye 'de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken, uzun yıllardır& ; yaptığı başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren Onur Suygun, "Base Rock" isimli şarkısını çıkardı. Corona dönemi başladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Onur Suygun ;Türkce Pop'dan sonra en sevdiğim Müzik türü dediği House Müziği'ni seçti. Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından& ; "Base Rock" adli şarkımı& ; sizlerin huzuruna sunuyorum dedi. Sevenlerinden tam not alan genç ve yakışıklı& ; Dj Onur Suygun ;Önümüzdeki günler de& ; de yeni çalışmalarını dinleyici ile paylaşacağını& ; belirtti. Onur Suygun 'un yeni şarkısı ve video klibi "Base Rock" spotify, youtube ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.



