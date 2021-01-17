Onur Büyüktopçu takdir topladı

Onur Büyüktopçu, sokağa çıkma yasağına kar yağışı da denk gelince, sokak hayvanlarını unutmadı. Oyuncu, "Onlar hepimizin sorumluluğunda!" dedi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Onur Büyüktopçu, İstanbul'daki kar yağışı sokağa çıkma yasağına denk gelince, minik dostlarımızı unutmadı. Oyuncu, önceki gün Tarabya sırtlarında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeye çıkarak, kulübelerine mama ve battaniye bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin