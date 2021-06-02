Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında, nereli? Onur Buldu eşi kim?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.Onur Buldu, Güldür Güldür Show programındaki başarılı performansı ile dikkat çekti. Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında, nereli? Onur Buldu eşi kim? Survivor Anlat Bakalım Onur Buldu!

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.Onur Buldu, Güldür Güldür Show programındaki başarılı performansı ile dikkat çekti. Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında, nereli? Onur Buldu eşi kim? Survivor Anlat Bakalım Onur Buldu!

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, (d. 4 Ağustos 1982, Bergama, İzmir), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

ONUR BULDU FİLMLERİ

Organize İşler, 2005

Plajda, 2008

Aşk Geliyorum Demez, 2009 (Cemal)

Ada: Zombilerin Düğünü, 2009 (Ömer)

Sonsuz, 2009 - Hastane Görevlisi (37. Dk)

Baydara: Edra'nın Kaderi, 2011

Berlin Kaplanı, 2012 (Antrenör)

Böcek (Kısa Film) 2013

Eyyvah Eyvah 3, 2014

Olur Olur, 2014 (Ertan)

İçimdeki Ses, 2015 (Alptekin Güven)

Dedemin Fişi, 2016 (Marif) (Arif)

Yok Artık! 2, 2016 (Meriç)

Martı, 2017 (Yakup)

Cici Babam, 2018

Bayi Toplantısı, 2020