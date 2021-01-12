Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli?

9 yaşında başladığı Arka Sokaklar dizisine 15 yıldır devam eden genç oyuncu Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay kilosu ve boyu nedir?

ONUR BAY KİMDİR?

Bay, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden oyuncu, 2006 yılında henüz çocuk yaşta dahil olduğu Arka Sokaklar dizisi ile adını duyurdu. Oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır. Çakallarla Dans isimli filmde de yer alan Onur Bay, eğitiminin ardından tamamen oyunculukla ilgileneceğini belirtmiştir. Onur Bay, 1.77 boyunda ve 70 kilodur. Oğlak burcu olduğu bilinen oyuncunun kendisi gibi oyuncu Dilara Aksüyek ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

ONUR BAY BOYU VE KİLOSU

Boy: 1.77

Kilo: 70