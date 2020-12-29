Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?
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Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?

29.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:37
Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Onur Bay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Onur Bay hakkında merak edilenler. Onur Bay hayatı ve biyografisi. Onur Bay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Bay merak konusu oldu. İşte Onur Bay hakkında merak edilen Onur Bay kimdir, Onur Bay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ONUR BAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ocak 1996

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi

2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı.

Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti.

Başarılı oyuncu Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol aldı.

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