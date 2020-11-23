Onur Akın kimdir? Onur Akın nereli kaç yaşında, şarkıları neler?

Türk özgün müzik sanatçısı Onur Akın kimdir? Onur Akın nereli kaç yaşında, şarkıları neler? Detayları haberimizde bulabiirsiniz.

Onur Akın hem şair, hem de besteci olan,sözü ve bestesi kendisine ait pek çok esere sahip Türk Halk Müziği sanatçısı Onur Akın kimdir? Onur Akın nereli kaç yaşında, şarkıları neler?

ONUR AKIN KİMDİR?

Onur Akın, 6 Mart 1967, Ahlat, Bitlis doğumlu, Türk özgün müzik sanatçısıdır. 6 Mart 1967'de Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğudur. Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşamaya başladı. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında kurduğu Grup Baran'ın ilk albümü Yediveren 1989'da dinleyiciyle buluşmuştur. Vedat Türkali'nin 1944 yılında yazdığı "Bekle Bizi İstanbul" adlı şiiri besteleyip yorumlamıştır. 1990'da Grup Baran'ın ikinci ve son albümü olan Kuytuda Başak yayınlandı. 1990'dan sonra solo albümlerine devam etti. Başlarda hırçın şarkılar söylerken, şarkıları aşk şarkılarına doğru yön değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim şarkıları yaparak katkıda bulunmuştur.

ONUR AKIN ŞARKILARI NELERDİR?

1989 – Yediveren (Grup Baran)

1990 – Kuytuda Başak (Grup Baran)

1993 – Seni İstanbul Yapmalı

1995 – Nereye Ey Güzel İnsanlar

1997 – Aşk Bize Küstü

1999 – Asi ve Mavi

2000 – Ey Hayat

2002 – Seni Aşka Yazmalı

2003 – Firari

2005 – Memleket İsterim

2007 – Yüreklere Yazılanlar

2009 – Mor Bir Hüzün

2013 - Onurlu Yıllar (Onur Akın 25. Sanat Yılı) (Tribute albüm)

2014 - Kanatlarında Kaldı Bahar