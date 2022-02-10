Online ne demek? Online anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Online kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Online anlamı ne? Online ne demek?

ONLİNE NE DEMEK?

Çevrimiçi (İngilizce: online), bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halidir. Türkçeye İngilizcedekinden daha dar anlamıyla yalnızca bilgisayar ve ilgili konularıyla bağlantılı olarak yerleşmiş bir sözcüktür. Bilgisayar başında iken çevrimiçi olunması, bilgisayarın birçok başka bilgisayardan oluşan bir ağa bağlı ve bu ağ üzerinde çalışır durumda olmasını tarif eder.

Haberler.com - Gündem