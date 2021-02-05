Online ne demek? Online anlamı ne?
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Online ne demek? Online anlamı ne?

05.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:23
Online ne demek? Online anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan online, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Online ne demek? Online anlamı ne? İşte, online kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen online kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Online anlamı ne? Online ne demek?

ONLİNE NE DEMEK?

Online: internet üzerinden

Online kelimesi İngilizce "internet üzerinden" anlamına gelmektedir.

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