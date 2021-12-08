Onlarca minibüsü belediyenin kapısına terk ettiler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin UKOME kararıyla güzergahlarını değiştirmesi sebebiyle eylem başlatan minibüsçüler, eylemin ikinci gününde onlarca minibüsü, belediyenin kapısına ve çevresine bırakıp bölgeden ayrıldı.

Tekirdağ'da S.S. 21 Kooperatifine bağlı Marmaracık Minibüsçüleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aldığı güzergah değiştirme kararına karşı bir araya gelerek eylem yapma kararı almıştı. Dün, sabahın ilk ışıklarıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanarak kontak kapatan minibüsçüler, güzergahlarının değiştirilmesinden dolayı çalışmayacaklarını, gerekirse araçlarını burada bırakıp gideceklerini belirtmişti.

Çare bulunmuyor

Akşam saatlerine kadar belediye önünde eylem yapan minibüsçüler, Cumhuriyet Bulvarı ve Sinop Mahallesi güzergahını kullanacaklarını, çevre yolu güzergahını kullanmak istemediklerini dile getirerek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın duruma çare bulması talebinde bulundu. Fakat gün boyunca güzergah mağduru minibüsçülerin derdine herhangi bir çare bulunmadı.

Yarın daha kalabalık gelecekler

Minibüsçülerin güzergah durumuna çare bulunmayınca, eylemin ikinci gününde de onlarca minibüs Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasının kapısı ve çevresinde terk edildi. Eylemin ikinci gününde onlarca minibüs Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Binasını çevreleyerek, binayı adeta abluka altına alırken, minibüsçülerden alınan bilgiye göre, güzergah durumuna herhangi bir çözüm bulunmadığı taktirde üçüncü günde daha kalabalık ve kapsamlı bir eylem başlatılacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ