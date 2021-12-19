Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek AA'nın
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mahçiçek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Mahçiçek, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" haber kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Mahçiçek, "Anadolu Ajansımız fotoğraf alanında güzel bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada, bizler de değerlendirmeye katıldık. Devletimizin bir kuruluşu olan Anadolu Ajansımız gerçekten hem yurt içi hem de yurt dışında ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çok güzel çalışmalar yapıyor." dedi.

Mahçiçek, AA'nın Türkiye'yi uluslararası alanda çok güzel temsil ettiğini ve ismini duyurduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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