Öner Erkan kimdir? Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan kaç yaşında, aslen nerelidir? Öner Erkan hasta mı?

Dizideki kızını canlandıran Ece Yaşar ile aşk yaşadığı iddia edilen Öner Erkan, son olarak Çukur dizisindeki "Selim Koçovalı" rolüyle oldukça beğeni toplamıştı. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Öner Erkan kimdir? Öner Erkan kaç yaşında, aslen nerelidir? Öner Erkan hasta mı?

Dizideki kızını canlandıran Ece Yaşar ile aşk yaşadığı ve yakın zamanda ayrıldığı iddia edilen Öner Erkan, son olarak Çukur dizisindeki "Selim Koçovalı" rolüyle oldukça beğeni toplamıştı. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Öner Erkan kimdir? Öner Erkan kaç yaşında, aslen nerelidir? Öner Erkan hasta mı?

ÖNER ERKAN HASTA MI?

Sosyal medya platformu instagram'da yaptığı paylaşımla hayranlarını korkutan ünlü oyuncunun hastalık nedeniyle değil, yeni bir projeye başlayacağı için saçlarını kazıttığı öğrenildi.

ÖNER ERKAN KİMDİR?

4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de doğan Öner Erkan, 15 yaşında almaya başladığı tiyatro kursuyla birlikte oyunculuğa ilk adımını attı. 2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dansçı olarak çalıştıktan sonra, Haluk Bilginer'in kurduğu Oyun Atölyesi'ne oyuncu olarak girdi. Sonrasında Organize İşler, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Son Osmanlı Yandım Ali gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2009 yılında, Bornova Bornova adlı sinema filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında Babamın Cesetleri adlı tiyatro oyunundaki rolüyle ve 2019 yılında Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı tiyatro oyunundaki rolüyle, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Öner Erkan, ayrıca Avrupa Yakası, İki Aile, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Çukur gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır.

Ünlü oyuncunun son dönemde Çukur dizisinde kızı Karaca'ya hayat veren oyuncu Ece Yaşar ile aşk yaşadığı gündeme gelmiş ancak geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti.