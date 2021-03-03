One direction ne demek ? Türkçe kelime karşılığı nedir? One Direction müzik grubu
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One direction ne demek ? Türkçe kelime karşılığı nedir? One Direction müzik grubu

03.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:55
One direction ne demek ? Türkçe kelime karşılığı nedir? One Direction müzik grubu

One direction sıkça arananlar arasında yerini aldı. One direction kelime anlamı itibariyle nedir? One direction ne demek ? Türkçe kelime karşılığı nedir? One Direction müzik grubu... İşte detaylar!

One direction sıkça arananlar arasında yerini aldı. One directionkelime anlamı itibariyle nedir? One direction ne demek ? Türkçe kelime karşılığı nedir? One Direction müzik grubu... One direction kelime karşılığı ve müzik grubu hakkında bilgileri sizin için derledik. İşte detaylar!

ONE DİRECTİON NE DEMEK? TÜRKÇE KELİME KARŞILIĞI NEDİR?

İngilizce bir kelime olan "one direction" , tek yön anlamına gelmektedir. One direction kelimesinin Türkçe karşılığı "tek yön"dür.

One direction, aratılmalarının amacında kelime karşılığının bulmak dışında, müzik grubu olan One direction için de aratılmalar yapılıyor. One Direction grubu hakkında bilgiler aşağıda yer alıyor.

ONE DİRECTİON MÜZİK GRUBU

One direction ne demek ? Türkçe kelime karşılığı nedir? One Direction grubu

One Direction, dört üyeden oluşan Britanyalı müzik grubu. Üyeleri; Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne ve Niall Horan'dır. İngiltere'de yayınlanan yarışma programı olan The X Factor'ün yedinci sezonunu üçüncülükle bitirmişlerdir. Daha sonra grup Syco Music'le anlaşarak ilk kayıtlarını yapmışlardır.

One Direction'ın ilk teklisi "What Makes You Beautiful", 11 Eylül 2011 tarihinde yayınlanmıştır ve İngiltere müzik listelerinde birinci sıraya yükselmiştir. İkinci teklileri "Gotta Be You" 13 Kasım 2011'de yayınlamış ve ardından Up All Night adlı albümleri 18 Kasım'da piyasaya sürülmüştür. Take Me Home adlı albümleri Kasım 2012'de piyasaya sürülmüştür. Ve Take Me Home Tour adı altında Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika ve Avustralyayı kapsayan turlarını yapmışlardır. Grup Midnight Memories albümünü Kasım 2013'te çıkarmıştır. Four ise bir sene sonra (Kasım 2014) piyasaya sürülmüştür. Zayn Malik, 2015 yılında gruptan ayrılmıştır.

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