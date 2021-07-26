Önder Kahveci: "Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız"
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci