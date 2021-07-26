Önder Kahveci: "Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız"
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Önder Kahveci: "Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetle memurlar arasındaki "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"ne ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. (1)

Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'
Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'
Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'
Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti
Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti
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Önder Kahveci: "Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız" - Haberler
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