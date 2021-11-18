Önder İşleyen kimdir? Önder İşleyen kaç yaşında, nereli? Önder İşleyen hayatı ve biyografisi!

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ÖNDER İŞLEYEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Ailesi Ordulu olan Önder İşleyen, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarından itibaren gençlik mücadelesinin içerisinde bulunan Önder İşleyen Devrimci Genç Dergisi'ne, Birgün Gazetesi'ne, Redaksiyon Dergisi'ne, muhalefet.org sitesine yazıları ile katkı verdi. ÖDP içerisinde Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Birleşik Haziran Hareketi'nin kurulmasında ve örgütlenmesinde görev aldı. 22 Aralık 2019 tarihinde toplanan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) 8'inci Olağanüstü Kongresi'nde partinin adının Sol Parti olarak değiştirilmesiyle resmi olarak Sol Parti'nin kurucu genel başkanı oldu.

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