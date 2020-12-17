Önder Aksakal kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Önder Aksakal hayatı ve biyografisi nedir?

Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı olan Türk siyasetçi Önder Aksakal kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Önder Aksakal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖNDER AKSAKAL KİMDİR?

Önder Aksakal 1960 yılında Antalya'da doğan Türk siyasetçidir. 13 Aralık 2015 tarihinden beri Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'dır.

ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Önder Aksakal 1960 yılında Antalya'da doğmuştur. İlk öğrenimini 4. sınıfa kadar Karacasu Geyre Köyü'nde, 5. sınıfı Aydın Gazipaşa İlkokulu'nda, ortaokulu İsmet İnönü Ortaokulu'nda, Lise öğrenimini Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde tamamladı. 1976 yılında Konya DMMA İnşaat Mühendisliği bölümünde Üniversite eğitimine başladı ve Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu.

SİYASAL YAŞAMI

1999, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde DSP Aydın milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 2003-2004 yılları arasında DSP Aydın İl Başkanı olarak görev yaptı. 25 Temmuz 2004 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Büyük Kurultay'da Parti Meclisi'ne seçildi. 7., 8. ve 9. Olağan Kurultaylarda bu görevini sürdürdü. 17 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay'da Masum Türker'in Genel Başkan seçilmesinden sonra Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 6 Haziran 2010 tarihinde yapılan 8. Olağan Kurultay'dan sonra oluşturulan Başkanlık Kurulu'nda yeniden Genel Başkan Yardımcısı oldu ve Örgüt Kurulu Başkanlığı'na atandı.

13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay'da 636 kayıtlı delegeden 357'sinin oy kullandığı üçüncü tur oylamada 247 oy alarak Demokratik Sol Parti'nin 6. Genel Başkanı seçildi.