Önceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldi
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Önceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldi

Pazartesi günü yakın dostlarının katılımıyla nikah masasına oturan Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu çiftinden ilk paylaşım geldi. İkili, birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı aynı notla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

16.01.2020 07:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:24
Önceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldi

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evinde evlendi. İkili nikahtan birkaç gün sonra ise birlikte ilk paylaşımlarını yaptı.

AYNI ANDA AYNI NOTLA PAYLAŞIM YAPTILAR

Sade bir törenle evlenen ikili, sosyal medya hesaplarından nikah eğlencelerinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Nikah sonrasında bir restoranda eğlence yapan ikili, aynı anda aynı notla paylaşım yaptı. İkilinin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Kalabalığın içinde birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını paylaşan çift, altına da"Beraber çok güzel bir hatıramız var" notunu düştü.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BEYAZIT YAPTI

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve çifti, pazartesi günü dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.


Haber Videosu

: Önceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldi
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