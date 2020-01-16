: Önceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldi

16.01.2020 07:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:24

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evinde evlendi. İkili nikahtan birkaç gün sonra ise birlikte ilk paylaşımlarını yaptı.

AYNI ANDA AYNI NOTLA PAYLAŞIM YAPTILAR

Sade bir törenle evlenen ikili, sosyal medya hesaplarından nikah eğlencelerinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Nikah sonrasında bir restoranda eğlence yapan ikili, aynı anda aynı notla paylaşım yaptı. İkilinin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Kalabalığın içinde birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını paylaşan çift, altına da"Beraber çok güzel bir hatıramız var" notunu düştü.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BEYAZIT YAPTI

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, pazartesi günü dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

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