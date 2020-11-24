Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı

24.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:54

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş yakıtı biten otomobili önce itti, ardından da otomobilin bagajına oturarak uzun süre tehlikeli yolculuk yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş yakıtı biten otomobili önce itti, ardından da otomobilin bagajına oturarak uzun süre tehlikeli yolculuk yaptı.

Olay, ilçeye bağlı Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarının yakıtı biten vatandaşlar çareyi aracı itmekte buldu. Akaryakıt istasyonuna doğru otomobili iten vatandaş ise araç yokuş aşağı gidince otomobilin bagajına oturdu. Dakikalarca süren yolculuk amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, tehlikeli yolculuk otomobilin akaryakıt istasyonuna ulaşmasıyla son buldu.

Trafiği de tehlikeye atan olayın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. - HATAY

Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı
Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı
Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı
Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BAYRAK

İlgili Haberler

Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi
Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akbağ Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 09:56:01. #1.14#
title