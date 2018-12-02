Önce Makinesini Sonra "Ahşap Lavabo"Ları Üretti

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi mezunu Hüseyin Canbaz, ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları, lavabolar ve oyuncaklar imal ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü tamamladıktan sonra Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan Canbaz, buradaki eğitimini yarıda bırakarak Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'nde maden ayıklama ve pelet makineleri üreten babası Mustafa Canbaz'a ait atölyede çalışmaya başladı.

Babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren Canbaz'ın gürgen, ceviz, köknar ve çam gibi ağaçların ahşabından yaptığı dekoratif lavabolar ve oyuncaklar ilgi görüyor.

Hüseyin Canbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazılım çalışmalarının ardından babasıyla CNC ahşap ve metal torna makineleri ürettiklerini ve bunların satışını yaptıklarını belirtti.

Bu makinelerle ahşap işleme işine adım attıklarını anlatan Canbaz, uzun bir Ar-Ge süreci yaşadıklarını, ardından çevrelerindeki çocuklar için oyuncaklar yaparak deneme üretimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Farklı ürünler çıkmaya başladı"

Canbaz, ahşapla çalışmanın insanı çeken ve zamanla kendine bağlayan bir iş olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ahşabı bilmiyorduk eski ustalara sorarak başladık. Ahşabın suyunun tersi düzü, dönmesi gibi bilgileri öğrendik. Sonra yurt dışı kaynaklarını araştırmaya başladık, makaleler okuduk, farklı tekniklerin uygulandığını gördüm. Türkiye'de şu an fazla uygulanmayan kaplama tekniklerini öğrendik ve bunların Türkiye'ye gelmesi gerektiğini düşündük. Bunları da uygulamaya başladık yavaş yavaş. Ahşabın görselliğini bozmadan dayanıklılığını yükseltmek üzere yoğunlaştık. Ondan sonra farklı farklı ürünler çıkmaya başladı."

Ahşabın zarafetiyle mutfak ve banyo tezgahlarını buluşturdu



Arabalardan çeşitli hayvanlara kadar birçok şeyin oyuncağını yapan Canbaz, önce 1-3 yaş grubu çocuklar için eğitici oyuncaklar ürettiklerini, ardından 3-5 yaş grubu için sayılarla ilgili zeka geliştirici oyuncaklar imal etmeye başladıklarını anlattı.

Canbaz, iş yeri ve yemek masaları da ürettiklerini belirterek, ayrıca ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları ve lavabolar yaptıklarını, suya dayanıklı olması için ahşabı işledikten sonra özel bir teknikle kapladıklarını ifade etti.

Ahşap lavaboların yurt dışında yaygın olduğunu ancak Türkiye'de pek bilinmediğini dile getiren Canbaz, şunları kaydetti:

"İlk lavaboyu annem için yaptım. Bu konudaki Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. Modellerimizi çoğaltıyoruz. Yurt dışında belli kesimin çok severek kullandığı bu ürünün Türkiye'de de yavaş yavaş kullanılmaya başlanacağını düşünüyorum. Şu an 5 çeşit modelimiz var. Modellerimize eklemeler yapıyoruz."

Canbaz, ürettikleri lavaboların fiyatının bin 200 ila 2 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Ahşap ne kadar eski olursa o kadar maliyeti de artıyor. Montaj konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor, diğer lavabolar gibi aynı şekilde monte ediliyor." dedi.