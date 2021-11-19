Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı

İddiaya göre, Muhammet Y. (22) eski nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep U.'yu (19) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Daha sonra bıçakla kendisini yaralayan Muhammet Y. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Eski nişanlıların burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından polis geniş çaplı tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet