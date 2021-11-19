Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı
Erzurum'da sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırıda saldırgan önce eski nişanlısını, ardından kendisini bıçakladı. İkisi de hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Muhammet Y. (22) eski nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep U.'yu (19) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Daha sonra bıçakla kendisini yaralayan Muhammet Y. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Eski nişanlıların burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından polis geniş çaplı tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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