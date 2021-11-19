Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırıda saldırgan önce eski nişanlısını, ardından kendisini bıçakladı. İkisi de hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Muhammet Y. (22) eski nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep U.'yu (19) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Daha sonra bıçakla kendisini yaralayan Muhammet Y. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Eski nişanlıların burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından polis geniş çaplı tahkikat başlattı.

Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı

Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı

Önce yanındaki kadını, sonra kendisini bıçakladı

Önce yanındaki kadını, sonra kendisini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title