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Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına ateş ederek canına kıydı.

KOCAELİ (İHA) - Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına ateş ederek canına kıydı.

Olay, Darıca'nın Bayramoğlu Mahallesi İlbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada İşçi olarak çalışan Yusuf Demirel ile eşi Muhlise Demirel arasında çiftin yaşadığı evde tartışma çıktı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine Yusuf Demirel, tabancasını çıkararak eşine ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına doğrultan Demirel, intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Yusuf Demirel Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Muhlise Demirel ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhlise Demirel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Yusuf Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

Önce eşine ateş etti, sonra kendi canına kıydı

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İhlas Haber Ajansı / Güven Gök - Son Dakika Haberleri

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