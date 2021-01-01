Gözü dönmüş adam önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı
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Gözü dönmüş adam önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı

01.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:56

Mersin'in Tarsus ilçesinde C.P, tartıştığı oğullarının yaşadığı eve molotofkokteyli atıp yangın çıkardıktan sonra, üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Polis ekiplerinin hortumla su tutarak müdahale ettiği C.P. hastanede tedaviye alındı.

Tarsus ilçesine bağlı Bolatlı Mahallesi'nde 60 yaşındaki C.P. bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşadığı oğulları S.P., H.P. ve E.P'nin yaşadığı eve gitti.

OĞULLARININ YAŞADIĞI EVİ ATEŞE VERDİ

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Eve giren C.P. elindeki molotofkokteylini yakıp yatak odasına attı. Küçük çapta çıkan yangın, kardeşlerin müdahalesiyle söndürüldü. Kardeşlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ YAKTI

Bu sırada evin çatısına çıkan C.P., burada eline geçirdiği demir parçasıyla güneş enerjisinin camlarını kırdı, ardından da yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan C.P'ye polis ekipleri hortumla su tutarak müdahale etti.

Gözü dönmüş adam önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yüzünde yanıklar oluşan C.P., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözü dönmüş adam önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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