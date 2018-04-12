Kadın kanserlerinde erken tanı konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 3. Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı'nda Adanalı kadınlar rahim ağzı kanseri ve meme kanseri konusunda bilgilendirildi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan, rahim ağzı kanserinde, kanser aşısının üzerinde durdu ve "Önce aşı ol sonra aşık ol" dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı'nda konunun uzmanları bilimsel tartışmalar yaparken vatandaşları bilgilendirildi. Prof. Dr. Ali Ayhan ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekolojik Onkoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Hüsnü Çelik katılımcıları aydınlattı, soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Ayhan, öldürücü rahim ağzı kanserinde erken tanının önemine dikkat çekip, "Erken devresinde tespit edildiğinde bireylerde yüzde 100 sağ kalma olur. Tarama programları sayesinde herhangi bir şikayeti olmayan bireylerde bu hastalığın araştırması yapılır. Ülkemizde rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanserinde erken tanı taramaları yapılmaktadır" dedi.

Rahim ağzı kanserine karşı aşı geliştirildiğini ve uygulamasının başarıyla yürütüldüğünü aktaran Ayhan, "Rahim ağzı kanserinden kurtulabilmek veya yakalanmama adına geliştirilen aşıları kadınların değerlendirmeli. Bu konuda farkındalığı zihinlere yerleştirmek için 'Önce aşı ol, sonra aşık ol' diye sloganımız var. Bu çok önemli bir bilgi. Kadınların aşılanması ve bu kanserden uzak durması mümkün. Tamamıyla yok etme, tarama, yani erken tanıyla oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Hüsnü Çelik ise meme kanseri hakkındaki soruları cevapladı. Ölümlere sebep olan hastalığın erken tarama stratejileri sayesinde olabildiğince azaldığına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Çelik, "Yüksek oranda ölümlere neden olan meme kanseri, erken tanı stratejileri sayesinde olabildiğince azalmıştır. Ailesinde birden fazla kişilerde özellikle erken yaşlarda görülen kanserler varsa, özellikle yumurtalık ve over kanseri taraması yapılmalı, önleyici tedbirler, yakın takipler veya cerrahiler gündeme alınmalıdır" şeklinde konuştu.

"Aynanın karşısında vücudunu incele"

Meme kanserinde erken tanı açısından vücuttaki değişimin kişi tarafından her zaman takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Ayhan ise "Herkes kendine aşık olacak, kendini kontrol edecek" uyarısında bulundu. Ayhan, "Vücuttaki en küçük bir değişiklik altında yatan başka bir nedenin ortaya çıkmasına sebep olabilir, o bakımdan çok önemli. Yani herkes kendi kendine aşık olacak. Her şeyi ile bakıp değerlendirecek dolayısı ile Hüsnü hocanın dediği gibi, adet sonrası banyonuzu yaparken, aynanın karşısında kendinize beş dakika ayırın. Bu çok önemli" dedi.

Prof. Dr. Ali Ayhan ve Prof. Dr. Hüsnü Çelik, toplantının devamında katılımcı kadınların sorularını yanıtladılar. - ADANA