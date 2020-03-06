Ona dünyanın 8'nci harikası diyorlar: Dubai'nin yapay adası Palm Jumeirah
Haberler » Dünya » Ona dünyanın 8'nci harikası diyorlar: Dubai'nin yapay adası Palm Jumeirah - Haberler

Ona dünyanın 8'nci harikası diyorlar: Dubai'nin yapay adası Palm Jumeirah

Dubai'nin en ünlü yapay adası Palm Jumeirah, yaratıcılığın ve tutkunu sembolü olan dünyanın sekizinci harikası olan niteleniyor. Büyük bir palmiye ağacı şeklindeki ada, kum, kaya ve çalışanların kararlılık duygusu ile inşa edildi.

06.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:29
Ona dünyanın 8'nci harikası diyorlar: Dubai'nin yapay adası Palm Jumeirah

'nin en ünlü yapay adası Palm Jumeirah, yaratıcılığın ve tutkunun sembolü olan dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendiriliyor. Büyük bir palmiye ağacı şeklindeki ada, kum, kaya ve çalışanların kararlılık duygusu ile inşa edildi.


Bu oluşumu birlikte tutan yapı ise, beş yıldızlı otellerle kaplı 11 kilometrelik hilal şeklindeki dalgakıran. Bu koruyucu yapının, ünlü açık mavi suların akmasına izin veren iki açık tarafı bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler